Campingplatz Moselwunder
So sieht das Palmenparadies bei Pommern aus
Pools und Palmen, so wird in Pommern ein Stückchen Spanien erschaffen.
Pools und Palmen, so wird in Pommern ein Stückchen Spanien erschaffen.
Annika Wilhelm

Ein Stückchen Südspanien an der Mosel: Dieses Flair schafft Familie Hackmann auf ihrem  Campingpark Moselwunder in Pommern – und begeistert die Gäste damit. Sogar Palmen gedeihen hier gut.

Lesezeit 1 Minute
Als Familie Hackmann von Norddeutschland an die Mosel kam, hatte vor allem Familienvater Dirk eine Vision: Palmen an der Mosel. Warum auch nicht? Erst zwei, dann vier, und jetzt sind es so viele, dass man sie nur schwer zählen kann. Sollte ein Camper Langeweile haben, kann er oder sie sich an einem Zählversuch wagen.
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