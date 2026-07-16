Wenig Platz, viele Ideen
 So könnte Bernkastel-Kues mehr für Kinder bieten
Der Marktplatz von Bernkastel-Kues.
Der Marktplatz von Bernkastel-Kues.
Hans-Peter Linz

Für Kinder ist im Ortskern von Bernkastel-Kues nicht genug Platz. Ein Beratungsbüro präsentiert zahlreiche Ideen, um das zu ändern – mit einem in Deutschland einzigartigen Vorschlag.

Lesezeit 3 Minuten
Es sind erschreckende Zahlen, die Stadtplaner David Knospe im Stadtrat in Bernkastel-Kues vorträgt: Laut der Deutschen Industrienorm 18034 sollte im urbanen Raum pro Einwohner eine Spielfläche von 2,2 Quadratmetern für Kinder ausgewiesen sein. In Deutschland gibt es für vieles Regeln, in diesem Fall ist die DIN-Norm allerdings nur als Richtlinie gedacht.
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