Der gebürtige Eifler Wendelin Lauxen hat sich ein Ziel gesetzt, dass nahezu unmöglich scheint – sieben Marathons, auf sieben Kontinenten, in sieben Tagen. Was den Extremsportler wohl antreibt, wenn sich Jetlag und Erschöpfung melden?
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Wer jemals 42,195 Kilometer bezwungen hat, weiß: Ein Marathon verlangt einem alles ab – wahrlich kein Zuckerschlecken. Während City-Marathons boomen, träumt der Hobbyläufer von der Drei-Stunden-Marke. Doch was Wendelin Lauxen ab dem 15. November vorhat, bricht jede Sportlogik.