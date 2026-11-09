Kolumne zur Spendenjagd
Sieben Marathons in sieben Tagen: Wie packt Lauxen das?
Wendelin Lauxen – auch bekannt als „WenTonka“ im Rennradsattel beim Aufstieg zum Stilfser Joch in den italienischen Ostalpen.
Wendelin Lauxen – auch bekannt als „WenTonka“ im Rennradsattel beim Aufstieg zum Stilfser Joch in den italienischen Ostalpen.
Alfons Benz

Der gebürtige Eifler Wendelin Lauxen hat sich ein Ziel gesetzt, dass nahezu unmöglich scheint – sieben Marathons, auf sieben Kontinenten, in sieben Tagen. Was den Extremsportler wohl antreibt, wenn sich Jetlag und Erschöpfung melden?

Lesezeit 1 Minute
Wer jemals 42,195 Kilometer bezwungen hat, weiß: Ein Marathon verlangt einem alles ab – wahrlich kein Zuckerschlecken. Während City-Marathons boomen, träumt der Hobbyläufer von der Drei-Stunden-Marke. Doch was Wendelin Lauxen ab dem 15. November vorhat, bricht jede Sportlogik.
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