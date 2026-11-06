Wendelin Lauxens Spendenjagd Sieben Marathons in sieben Tagen? Eifler will es packen Alfons Benz 06.11.2026, 08:35 Uhr

i Der aus der Eifel stammende Extremsporler Wendelin Lauxen erobert Laufstrecken in aller Welt – nicht nur, weil er es kann, sondern weil der damit auch etwas Gutes für Kinder bewirken möchte. WenTonka

Wenn Wendelin Lauxen als „WenTonka – The Runnig Bull“ auf die Laufstrecken der Welt geht, sucht er die Extreme. Der gebürtige Eifler will damit Kindern helfen, für die Mobilität keine Selbstverständlichkeit ist. Sein neuestes Projekt klingt irre.

Würde man Wendelin Lauxen nach seiner Lieblingszahl fragen, müsste er wohl keine Sekunde überlegen: Es ist die Sieben. Weshalb? Weil diese Ziffer die sportliche Vita des gebürtigen Klidinger Extremsportlers prägt wie keine andere. Gut 55.







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