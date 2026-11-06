 Wendelin Lauxens Spendenjagd
Sieben Marathons in sieben Tagen? Eifler will es packen
Der aus der Eifel stammende Extremsporler Wendelin Lauxen erobert Laufstrecken in aller Welt – nicht nur, weil er es kann, sonde
Der aus der Eifel stammende Extremsporler Wendelin Lauxen erobert Laufstrecken in aller Welt – nicht nur, weil er es kann, sondern weil der damit auch etwas Gutes für Kinder bewirken möchte.
WenTonka

Wenn Wendelin Lauxen als „WenTonka – The Runnig Bull“ auf die Laufstrecken der Welt geht, sucht er die Extreme. Der gebürtige Eifler will damit Kindern helfen, für die Mobilität keine Selbstverständlichkeit ist. Sein neuestes Projekt klingt irre. 

Lesezeit 5 Minuten
Würde man Wendelin Lauxen nach seiner Lieblingszahl fragen, müsste er wohl keine Sekunde überlegen: Es ist die Sieben. Weshalb? Weil diese Ziffer die sportliche Vita des gebürtigen Klidinger Extremsportlers prägt wie keine andere. Gut 55.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellSport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren