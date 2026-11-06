Wenn Wendelin Lauxen als „WenTonka – The Runnig Bull“ auf die Laufstrecken der Welt geht, sucht er die Extreme. Der gebürtige Eifler will damit Kindern helfen, für die Mobilität keine Selbstverständlichkeit ist. Sein neuestes Projekt klingt irre.
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Würde man Wendelin Lauxen nach seiner Lieblingszahl fragen, müsste er wohl keine Sekunde überlegen: Es ist die Sieben. Weshalb? Weil diese Ziffer die sportliche Vita des gebürtigen Klidinger Extremsportlers prägt wie keine andere. Gut 55.