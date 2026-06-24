Piano-Eck hat eröffnet
Seltenes Angebot in der Eifel: Neue Bar in Manderscheid
Leire und Klaus Eckhardt im Piano-Eck, wo das Klavier keine reine Dekoration sein soll.
Leire und Klaus Eckhardt im Piano-Eck, wo das Klavier keine reine Dekoration sein soll.
Christina Bents

Karaoke-Abende, Musik und gesellige Runden mit Kartenspielen: In Manderscheid hat das Piano-Eck eröffnet. Die Betreiber erklären, warum so was gefehlt hat und was sie noch planen.

Lesezeit 2 Minuten
. „Sing us a song, you‘re the piano man”, hat Billy Joel vor Jahrzehnten gesungen und damit die besondere Atmosphäre in einem Lokal mit Livemusik beschrieben. Das kann man jetzt auch in Manderscheid haben. Denn im ehemaligen Gasthaus Brand ist seit Anfang Mai das „Piano-Eck“ eingezogen.

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