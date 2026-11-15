Ergebnisse einer Befragung Schulstandort Lutzerath: Was wollen die Eltern? Dieter Junker 15.11.2026, 11:00 Uhr

i Am Montag entscheidet der Kreistag über den Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel. Die Schulgemeinschaft hat die Zusammenführung der Schule in Ulmen beantragt. Dieter Junker

Seit Monaten wird kontrovers und hitzig diskutiert: Sollen die Eifler Fünft- und Sechstklässler der Realschule plus künftig in Ulmen statt in Lutzerath unterrichtet werden? Nun liegen auch die Ergebnisse einer Elternbefragung vor.

Schon seit Frühjahr wird in der Eifel, aber auch in der Kreispolitik kontrovers über die Zukunft des Standortes Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel diskutiert. Die Schulgemeinschaft hatte im März erneut den Antrag gestellt, die Dislozierung auf die beiden Standorte Lutzerath und Ulmen zu beenden und die Schule in Ulmen zusammenzuführen.







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