Trotz des Defizits wird der Betrieb des Moselkinos für die nächsten fünf Jahre fortgeführt. Der VG-Rat hat beschlossen, für diese Zeit 500.000 Euro bereitzustellen.
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Die Besucherzahlen des kommunal betriebenen Moselkinos in Bernkastel-Kues reichen seit vielen Jahren nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. Nach einer Wirtschaftsprüfung schrillten die Alarmglocken: Ein jährlicher Zuschuss von 100.000 Euro ist notwendig, um das Kino mit seinen zwei fest angestellten Mitarbeitern und den Aushilfen zu finanzieren.