Kultur in Bernkastel-Kues Rettung für Kino an der Mosel in Sicht Hans-Peter Linz 15.07.2026, 11:00 Uhr

i Das Moselkino mit seinen 200 Sitzen behauptet sich seit vielen Jahren, benötigt aber Zuschüsse. Clemens Beckmann

Trotz des Defizits wird der Betrieb des Moselkinos für die nächsten fünf Jahre fortgeführt. Der VG-Rat hat beschlossen, für diese Zeit 500.000 Euro bereitzustellen.

Die Besucherzahlen des kommunal betriebenen Moselkinos in Bernkastel-Kues reichen seit vielen Jahren nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. Nach einer Wirtschaftsprüfung schrillten die Alarmglocken: Ein jährlicher Zuschuss von 100.000 Euro ist notwendig, um das Kino mit seinen zwei fest angestellten Mitarbeitern und den Aushilfen zu finanzieren.







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