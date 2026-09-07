Naht das Aus für den Realschulstandort Lutzerath? Über diese Frage sollte der Cochem-Zeller Kreistag am 14. September final entscheiden. Doch jetzt deutet sich eine Vertagung an. Was dahintersteckt.
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In die Diskussion um die Aufhebung der Dislozierung der Realschule plus Vulkaneifel und den Realschulstandort Lutzerath kommt doch nochmals etwas Bewegung. Die Kreistagsfraktionen von CDU und FDP haben im Vorfeld der Kreistagssitzung Landrätin Anke Beilstein (CDU) um mehr Zahlengrundlagen vor einer endgültigen Entscheidung gebeten.