Debatte um Standortschließung Realschulezweig Lutzerath: Fraktionen fordern Daten ein Dieter Junker 07.09.2026, 12:00 Uhr

i In Lutzerath sind die Grundschule und Teile der Realschule plus Vulkaneifel Ulmen-Lutzerath zu Hause. Doch es gibt Überlegungen, die Realschule künftig am Standort Ulmen zu bündeln und den Standort Lutzerath aufzugeben. David Ditzer/Archiv

Naht das Aus für den Realschulstandort Lutzerath? Über diese Frage sollte der Cochem-Zeller Kreistag am 14. September final entscheiden. Doch jetzt deutet sich eine Vertagung an. Was dahintersteckt.

In die Diskussion um die Aufhebung der Dislozierung der Realschule plus Vulkaneifel und den Realschulstandort Lutzerath kommt doch nochmals etwas Bewegung. Die Kreistagsfraktionen von CDU und FDP haben im Vorfeld der Kreistagssitzung Landrätin Anke Beilstein (CDU) um mehr Zahlengrundlagen vor einer endgültigen Entscheidung gebeten.







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