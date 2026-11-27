Ambulante Betreuung in Orten Pflegedienst Pommern erweitert Radius bis Koblenz-Güls Brigitte Meier 27.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Führungskräfte des ambulanten Pflegedienstes Pommern (von links, oben) Mechthild Thönnes, Christiane Morsch, Christiane Mund und Marco Weber sowie die Geschäftsführer Tobias Koller und Ramin Memari Fard (unten) sind auf mögliche Veränderungen durch die Pflegereform gut vorbereitet. Brigitte Meier

Die Pflegereform bereitet etlichen Pflegebedürftigen, Angehörigen und Mitarbeitern in Betreuungsteams Kopfzerbrechen. In Pommern aber baut ein ambulanter Anbieter sein Versorgungsgebiet aus. Warum man hier nicht abwartet, sondern Fakten schafft.

Die Diskussionen um die geplante Pflegereform sorgen bei vielen Pflegebedürftigen, Angehörigen und in der Pflegebranche für Ängste und Verunsicherung. Noch sind nicht alle gesetzlichen Änderungen festgeschrieben, doch bereits zum 1. Januar 2027 sollen sie in Kraft treten.







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