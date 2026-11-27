Die Pflegereform bereitet etlichen Pflegebedürftigen, Angehörigen und Mitarbeitern in Betreuungsteams Kopfzerbrechen. In Pommern aber baut ein ambulanter Anbieter sein Versorgungsgebiet aus. Warum man hier nicht abwartet, sondern Fakten schafft.
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Die Diskussionen um die geplante Pflegereform sorgen bei vielen Pflegebedürftigen, Angehörigen und in der Pflegebranche für Ängste und Verunsicherung. Noch sind nicht alle gesetzlichen Änderungen festgeschrieben, doch bereits zum 1. Januar 2027 sollen sie in Kraft treten.