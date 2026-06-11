Anwohner beschweren sich
Parkchaos am Moselufer: Wohnmobile stehen in Kues quer
Wohnmobile sorgen für Ärger in Bernkastel-Kues. (Symbolbild)
Wohnmobile sorgen für Ärger in Bernkastel-Kues. (Symbolbild)
Felix Kästle. picture alliance / dpa

Nach wie vor haben es Wohnmobilisten in Bernkastel-Kues schwer: Es gibt nur wenige Parkplätze. Aber ist das ein Grund, völlig verquer zu parken? Anwohner des Kueser Moselufers ärgern sich.

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Wohmobile dürfen zwar in Bernkastel-Kues parken, aber nicht über Nacht: Dazu sollen sie zum Campingplatz am Rande der Stadt fahren. Um Besorgungen zu machen und die Stadt zu besuchen, hat die Stadtverwaltung die Parkzonen vor einiger Zeit verändert. Am Nikolausufer auf der Kueser Seite dürfen Wohnmobile nun parken.

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