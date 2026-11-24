Vor drei Jahren hat die Burgapotheke zugemacht. Jetzt ist auch die Zukunft der benachbarten Marienapotheke fraglich. Der Vertrag des derzeitigen Pächters läuft im kommenden April aus. Das Haus soll verkauft werden. Was bisher bekannt ist.
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108 Quadratmeter Gewerbefläche und sieben Zimmer auf 99 Quadratmeter Wohnfläche für eine knappe halbe Million. So wird die Marienapotheke im Internet zum Verkauf angeboten. Das im Jahr 1910 errichtete Haupthaus wurde 1977 durch einen Anbau erweitert, in dem sich seitdem eine Apotheke befindet.