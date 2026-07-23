BUND Cochem-Zell informiert Nicht jede Babykatze aus dem Wald vermisst die Mutter Brigitte Meier 23.07.2026, 13:00 Uhr

i Dieses winzige Katzenbaby aus dem Wald wird mit Spezialmilch aus der Flasche gefüttert. Agnes Hennen

Fünf kleine Wildkatzen befinden sich momentan in der Obhut des BUND Cochem-Zell. Dabei braucht nicht jede kleine Katze, die im Wald gefunden wird, Hilfe, weiß Agnes Hennen, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Cochem-Zell.

In diesem Jahr erreichten den BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) Cochem-Zell zahlreiche Hilferufe von Spaziergängern, die vermeintlich verlassene, junge Wildkatzen im Wald gesichtet haben, berichtet Agnes Hennen, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Cochem-Zell: „So viele Meldungen wie dieses Jahr hatten wir noch nie.







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