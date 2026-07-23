BUND Cochem-Zell informiert
Nicht jede Babykatze aus dem Wald vermisst die Mutter
Dieses winzige Katzenbaby aus dem Wald wird mit Spezialmilch aus der Flasche gefüttert.
Dieses winzige Katzenbaby aus dem Wald wird mit Spezialmilch aus der Flasche gefüttert.
Agnes Hennen

Fünf kleine Wildkatzen befinden sich momentan in der Obhut des BUND Cochem-Zell. Dabei braucht nicht jede kleine Katze, die im Wald gefunden wird, Hilfe, weiß Agnes Hennen, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Cochem-Zell.

Lesezeit 2 Minuten
In diesem Jahr erreichten den BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) Cochem-Zell zahlreiche Hilferufe von Spaziergängern, die vermeintlich verlassene, junge Wildkatzen im Wald gesichtet haben, berichtet Agnes Hennen, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Cochem-Zell: „So viele Meldungen wie dieses Jahr hatten wir noch nie.
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