Fünf kleine Wildkatzen befinden sich momentan in der Obhut des BUND Cochem-Zell. Dabei braucht nicht jede kleine Katze, die im Wald gefunden wird, Hilfe, weiß Agnes Hennen, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Cochem-Zell.
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In diesem Jahr erreichten den BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) Cochem-Zell zahlreiche Hilferufe von Spaziergängern, die vermeintlich verlassene, junge Wildkatzen im Wald gesichtet haben, berichtet Agnes Hennen, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Cochem-Zell: „So viele Meldungen wie dieses Jahr hatten wir noch nie.