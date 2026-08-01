Was wird aus dem ehemaligen Weingut Rademacher in Cochem? Seit dem Brand im Jahr 2023 ist das Gebäude eine Ruine. Doch der neue Eigentümer hat Ideen, die beim Bauausschuss zuletzt für fröhliche Stimmen sorgte.
Lesezeit 2 Minuten
Seit einem Brand im Oktober 2023 ist das ehemalige Weingut Rademacher in Cochem eine Ruine. Eigentlich wollte die Stadt hier ein Weinerlebniszentrum errichten, doch diese Pläne haben sich längst zerschlagen. Nun könnte es aber weitergehen. Der neue Besitzer, ein Cochemer Unternehmer, plant hier eine zeitgemäße weinwirtschaftliche Nutzung.