Diese Personalie hat viele überrascht: Die SPD-Politikerin Tamara Müller aus Morbach wird Staatssekretärin im Gesundheits- und Wissenschaftsministerium. Was nimmt sie aus dem Hunsrück nach Mainz mit?
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Nur noch wenige Stunden ist Tamara Müller Abgeordnete, als wir mit ihr telefonieren. Denn just an diesem Tag steht ein für sie bedeutender Augenblick bevor: Die 36-jährige Hunsrückerin erhält ihre Ernennungsurkunde zur Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Gesundheit, Wissenschaft und Weiterbildung.