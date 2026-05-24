Wissenschaftlerin und Mutter
Neue Staatssekretärin: Wie tickt Tamara Müller?
Sie sei ein Kind von der Mosel und vom Hunsrück, sagt Tamara Müller. In Bernkastel-Kues ging sie zur Schule, Morbach ist ihre He
Sie sei ein Kind von der Mosel und vom Hunsrück, sagt Tamara Müller. In Bernkastel-Kues ging sie zur Schule, Morbach ist ihre Heimat.
Privatarchiv Tamara Müller

Diese Personalie hat viele überrascht: Die SPD-Politikerin Tamara Müller aus Morbach wird Staatssekretärin im Gesundheits- und Wissenschaftsministerium. Was nimmt sie aus dem Hunsrück nach Mainz mit?

Lesezeit 3 Minuten
Nur noch wenige Stunden ist Tamara Müller Abgeordnete, als wir mit ihr telefonieren. Denn just an diesem Tag steht ein für sie bedeutender Augenblick bevor: Die 36-jährige Hunsrückerin erhält ihre Ernennungsurkunde zur Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Gesundheit, Wissenschaft und Weiterbildung.

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Kreis Cochem-ZellPolitik

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