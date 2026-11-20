Zeitzeugin im Porträt Nazis verjagten sie als Elfjährige – jetzt wird sie 99 Marek Fritzen 20.11.2026, 14:00 Uhr

i Ein Team, das stets zusammenhielt: Angela (links), Guy und Charlotte Haas. Die Aufnahme stammt vermutlich aus den frühen 1940er-Jahren, als die drei ohne Eltern im Kinderheim Chabannes in Frankreich lebten. Privatarchiv Ingeborg Haas/Angela Schneider

Vor 87 Jahren muss Angela Schneider, heute 99 Jahre alt, Traben-Trarbach verlassen. Im Januar 1939 nimmt sie Abschied von ihren Eltern, für immer. Telefonat mit einer Zeitzeugin.

Die fünf Worte hat Angela Schneider nie vergessen, bis heute nicht. „Pass auf die Kleinen auf!“ Im kommenden Januar ist es 88 Jahre her, dass sie ihre Mutter dies sagen hörte, diesen einen letzten Satz. Nie wieder werden sich Mutter und Tochter danach in die Arme schließen, nie wieder miteinander sprechen .







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