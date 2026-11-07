Traben-Trarbach und BKS Mosel-Weihnachtsmärkte 2026: Das erwartet Besucher Ursula Bartz 07.11.2026, 12:00 Uhr

i Ein einzigartiges Ambiente bietet die Bernkasteler Altstadt für den Weihnachtsmarkt der Moselstadt. TV/Ursula Bartz

Noch heller sollen sie leuchten, Kinderwünsche im Weihnachtspostamt erfüllen und die Adventszeit versüßen: Was bieten die Weihnachtsmärkte in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach Neues?

Kling, Glöckchen, klingelingeling... Hören Sie es? Ganz leise? Leise und sachte kommen sie näher, die Weihnachtsvorboten. Hinter den Kulissen wird schon lange gewerkelt an jenen Orten, die in der Adventszeit besonders funkeln sollen: die Weihnachtsmärkte in der Region, allen voran der Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach und der Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues.







Artikel teilen

Artikel teilen