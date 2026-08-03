Oda Dencker-Andersen und Marianne Hoepfner sind in den 1970er- und 1980er-Jahren Rallye gefahren. Während des Rallye Festivals in Daun erzählen sie, wie sie als Frauen zum Motorsport kamen.

Oda Dencker-Andersen, die heute Lippmann heißt (83), und Marianne Hoepfner (82) haben mit Klischees nichts am Hut. Für die beiden Pionierinnen des Rallyesports war es damals schon selbstverständlich, als Frau den Führerschein zu machen und Rennen zu fahren. „Ich habe die Liebe zu Autos von meinem älteren Bruder Thilo geerbt, der auch Rallyefahrer war. Er nahm mich zu Rennen mit, ließ mich Scheiben putzen oder Benzin nachfüllen.

So entstand ganz selbstverständlich das Interesse für Autos“, erzählt Oda Lippmann energisch. In ihrer roten Jeans und dem weißen Polo-Shirt wirkt die Rallye-Legende wesentlich jünger als 83. Auch Marianne Hoepfner beweist, dass der Motorsport keine Männerdomäne ist. Für sie zählt allein, dass man auf seinem Gebiet gut ist. Typisch männliche oder weibliche Tätigkeiten – die existieren für sie nicht. Die ehemalige französische Rennfahrerin wurde in den 1970er-Jahren durch ihre Erfolge im Rallyesport und bei Langstreckenrennen bekannt.

Von Rivalinnen zu Freundinnen: Die Geschichte von Lippmann und Hoepfner

Die beiden außergewöhnlichen, jugendlich wirkenden Botschafterinnen des historischen Rallyesports, die der Volksfreund beim Frühstück in ihrem Hotel trifft, vertreten klare Ansichten. Beide sind Ehrengäste beim Rallye Festival in Daun, das in diesem Jahr zum 14. Mal stattfand. Motorsport sei vor allem von Kameradschaft geprägt. „Die Teilnehmer waren nie Gegner“, sagen beide übereinstimmend. „Wir haben uns auch über den Sieg der anderen gefreut.“ Die Hilfsbereitschaft untereinander sei enorm gewesen. Viele Aktive aus den 1970er- und 1980er-Jahren kennen sich bis heute und freuen sich auf jedes Wiedersehen. „Uns verbindet die Liebe zum Abenteuer und zur Geschwindigkeit.“ Oda Lippmann und Marianne Hoepfner belegten als Team im Jahr 1980 einen herausragenden zweiten Platz bei der extrem harten Himalaya-Rallye.

Zuvor lernten sie sich auf der Tour d’Europe kennen. „Eigentlich fuhren wir gegeneinander. Als wir uns begegneten, spürten wir sofort, dass die Chemie zwischen uns stimmt“, berichtet Oda Lippmann rückblickend. „Unsere Beziehung war immer sehr gut, bis heute sind wir befreundet.“ Die Französin Marianne Hoepfner spricht kein Deutsch, Oda Lippmann, die aus dem Odenwald stammt, nur ein bisschen Französisch. „Im Cockpit klappte es mit der Verständigung immer auf Englisch sehr gut.“

Vollgas ohne Angst: So funktioniert das perfekte Rallye-Team

Auf die Frage, ob reine Frauenteams schwieriger seien, antwortet Lippmann: „Manchmal wird unter Frauen etwas zickiger diskutiert. Mit Marianne war das aber nie ein Problem. Daraus ist eine Freundschaft fürs Leben entstanden.“ Eine gute Beziehung und Kommunikation sind zwischen Fahrer und Beifahrer für den Erfolg beim Rallyefahren entscheidend. „Man muss dem Co-Piloten blind vertrauen. Er ist oft wichtiger als der Fahrer selbst.“

Es sei zwingend erforderlich, seinen Anweisungen bedingungslos zu folgen, selbst wenn man gerade die nächste Kurve nimmt. Es ist der Co-Pilot, der oft über den Sieg entscheidet. Angst, wenn es mit 200 Stundenkilometern in eine Kurve geht, kenne sie nicht, sagt Marianne Hoepfner. „Man ist so auf das Fahren konzentriert, dass man gar nicht an die Gefahr denkt.“

Gefährliche Himalaya-Tour

Oda Dencker-Andersen und Marianne Hoepfner holten 1980 einen herausragenden 2. Platz bei der anspruchsvollen Himalaya-Tour durch Indien. Die Tour gilt als eines der extremsten und anspruchsvollsten Langstrecken-Rennen der Zeit und führte durch das risikoreiche, bergige Gelände der Ausläufer des Himalayas. Sie war geprägt von chaotischen Zuständen und Überfällen auf die Rennwagen. Sie steuerten eine vom Team Schlüter Motorsport für Toyota Deutschland aufgebaute Werks-Celica (Werkswagen).

Aber Achterbahn fahren?„‚Achterbahn? Niemals!‘, sagt Lippmann entschlossen. „Dort habe ich nicht selbst das Heft in der Hand – und das ist für mich der Unterschied zum Rennauto.‘“ Wenn die beiden außergewöhnlichen Frauen auf ihre aktive Rallyezeit zurückblicken, sind sie noch immer voller Enthusiasmus. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen, wenn sich die Rallyefamilie auf dem weltweit einzigartigen Motorsportevent in Daun jedes Jahr im Juli trifft.

Für Lippmann und Hoepfner waren es tolle, abenteuerliche Jahre. Wehmut kommt beim Anblick der historischen Fahrzeuge auf der Rallyemeile in Daun aber nicht auf. „Ich habe heute so viele andere Interessen, dass ich keine Sehnsucht mehr nach Geschwindigkeit habe“, sagt Hoepfner. Im Gegenteil: Mit zunehmendem Alter sehne sie sich eher nach Langsamkeit. Am liebsten würde sie wieder eine Kutsche, einen Zweispänner, fahren. „Das Leben geht seinem Ende entgegen – und manchmal würde ich es gern ein wenig verlangsamen.“

Rallyesport: immer das Gebetbuch in der Hand

Beim Rallyesport handelt es sich nicht um einen direkten Zweikampf, sondern die Autos starten im Minutentakt nacheinander. Das Rallye-Auto hat immer zwei Insassen, die als Team funktionieren müssen. Der Fahrer konzentriert sich rein auf das extrem schnelle Beherrschen des Autos. Er sieht oft nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt. Der Beifahrer (Co-Pilot) ist das „Auge“ des Fahrers. Er liest aus einem Heft (dem Aufschrieb oder „Gebetbuch“) die Strecke vor. Er sagt genau an: Wie scharf ist die nächste Kurve? Kommt eine Kuppe? Gibt es Gefahren? Zwischen den Rennstrecken fahren die Rallyeautos ganz normal im öffentlichen Straßenverkehr von A nach B. Sie müssen sich dabei strikt an die Straßenverkehrsordnung und Tempolimits halten. Deshalb haben Rallyeautos auch ganz normale Nummernschilder.