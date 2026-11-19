Heizungsdrama beendet Mieter aus Cochem-Brauheck haben es wieder warm Ulrike Platten-Wirtz 19.11.2026, 12:18 Uhr

i Peter Arens dreht das Heizkörperventil im Wohnzimmer auf und freut sich. Es wird endlich warm im Raum. Ulrike Platten-Wirtz

Strahlende Gesichter im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck. Am späten Donnerstagvormittag laufen die Heizungen in fast allen Wohnungen in der Groenhoff- und Lilienthalstraße wieder. Auch die von Peter und Kathrin Arens.

„Es ist wie an Weihnachten. Das schönste Geschenk, das wir bekommen konnten“, freut sich Kathrin Arens. Seit Donnerstagmittag werden die Heizkörper in ihrer Wohnung in der Lilienthalstraße wieder warm. „Wenn die Kinder das hören, die werden verrückt vor Glück“, sagt die fünffache Mutter weiter.







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