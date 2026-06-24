Trotz Förderung vom Bund 
Mehrgenerationenhaus in Kaisersesch macht doch dicht
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland im ehemaligen Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch wird zum 30. Juni g
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland im ehemaligen Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch wird zum 30. Juni geschlossen.
Brigitte Meier

Mit einer Petition wollte die Bürgerinitiative die Schließung des Mehrgenerationenhauses in Kaisersesch verhindern. Die Mehrheit im Verbandsgemeinderat ist jedoch gegen den Erhalt. Das sind die Gründe.

Lesezeit 2 Minuten
Es bleibt dabei: Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch wird zum 30. Juni geschlossen. Der Verbandsgemeinderat hat die Petition einer Bürgerinitiative gegen das Ende der wertvollen Einrichtung sozialer Arbeit gewürdigt, jedoch den Antrag zur Erhaltung des MGH mit großer Mehrheit abgelehnt.

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Kreis Cochem-ZellSoziales

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