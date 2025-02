„Demo gegen rechts“ Mehrere 100 Menschen demonstrieren in Alflen Brigitte Meier 02.02.2025, 15:30 Uhr

i In Alflen, im Kreis Cochem-Zell, kamen am Wochenende mehrer hundert Menschen zusammen, um gegen eine Veranstaltung der AfD zu protestieren. Kevin Ruehle

Im Eifeldorf Alflen versammelten sich rund 300 Menschen, um gegen eine Veranstaltung der Landes-AfD zu protestieren. Die „Demo gegen Rechts“ blieb dabei friedlich, die Veranstalter fanden deutliche Worte für das aktuelle politische Klima.

Die Erwartung der Veranstalter der „Demo gegen Rechts“ am Samstag in Alflen ist weit übertroffen worden. Rund 300 Menschen strömten aus allen Richtungen in das Eifeldorf zur Allzweckhalle, wo die Landes-AfD später an dem Tag eine Wahlkampfveranstaltung abhielt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen