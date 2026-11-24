Pachtvertrag läuft aus Macht letzte Apotheke in der Cochemer Innenstadt zu? Ulrike Platten-Wirtz 24.11.2026, 11:00 Uhr

i Wird die letzte verbleibende Apotheke in der Innenstadt von Cochem auch demnächst geschlossen? Der Pachtvertrag mit dem derzeitigen Mieter läuft im Frühjahr aus. Ulrike Platten-Wirtz

Vor drei Jahren hat die Burgapotheke in Cochem zugemacht. Jetzt ist auch die Zukunft der benachbarten Marienapotheke fraglich. Der Vertrag des derzeitigen Pächters läuft im kommenden April aus. Das Haus soll verkauft werden. Was bisher bekannt ist.

108 Quadratmeter Gewerbefläche und sieben Zimmer auf 99 Quadratmeter Wohnfläche für eine knappe halbe Million. So wird die Marienapotheke in Cochem im Internet zum Verkauf angeboten. Das im Jahr 1910 errichtete Haupthaus wurde 1977 durch einen Anbau erweitert, in dem sich seitdem eine Apotheke befindet.







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