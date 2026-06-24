Zeller VG-Chef nimmt Stellung
Löschwassermangel: Reidenhausen für Ernstfall gerüstet?
In der Hunsrückgemeinde Reidenhausen gibt es Probleme bei der Wasserversorgung, gerade beim Löschwasser. Der Ortsbürgermeister h
In der Hunsrückgemeinde Reidenhausen gibt es Probleme bei der Wasserversorgung, gerade beim Löschwasser. Der Ortsbürgermeister hat sich mit einem Brandbrief an Kreis und Fraktionen gewandt, der Kreis sucht nach Lösungen. Auch die Verbandsgemeinde hat bereits reagiert.
Dieter Junker

Im Hunsrückdorf Reidenhausen gibt es Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung – insbesondere für den Fall, dass viel Löschwasser gebraucht wieder. Mit welchen Lösungen die Zeller VG-Verwaltung darauf reagiert hat.

Lesezeit 2 Minuten
In der Hunsrückgemeinde Reidenhausen gibt es Probleme mit der Wasserversorgung, sowohl beim Trink- wie auch beim Löschwasser. Während der Kreis die Trinkwasserversorgung als sichergestellt ansieht, räumt die Verwaltung bei der leitungsgebundenen Bereitstellung von Löschwasser Schwierigkeiten ein.

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