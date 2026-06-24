Im Hunsrückdorf Reidenhausen gibt es Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung – insbesondere für den Fall, dass viel Löschwasser gebraucht wieder. Mit welchen Lösungen die Zeller VG-Verwaltung darauf reagiert hat.
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In der Hunsrückgemeinde Reidenhausen gibt es Probleme mit der Wasserversorgung, sowohl beim Trink- wie auch beim Löschwasser. Während der Kreis die Trinkwasserversorgung als sichergestellt ansieht, räumt die Verwaltung bei der leitungsgebundenen Bereitstellung von Löschwasser Schwierigkeiten ein.