Am Sonntag ab 17 Uhr Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Cochem-Zell 19.03.2026, 11:00 Uhr

i Symbolbild zum Thema Landtagswahlen, Kommunalwahlen usw. in Rheinland-Pfalz Oliver Boehmer. bluedesign - stock.adobe.com

Verfolgen Sie die entscheidenden Stunden rund um die Landtagswahl im Kreis Cochem-Zell am Sonntag in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen. Unsere Reporter berichten ab 17 Uhr.

In unserem Liveticker finden Sie alle relevanten Informationen zur Landtagswahl in Ihrer Region (und darüber hinaus). Über die Filterfunktion im Ticker können Sie festlegen, wenn Sie neben Meldungen aus Ihrem Landkreis, der den Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) beheimatet, auch die wichtigsten Entwicklungen zur Wahl in ganz Rheinland-Pfalz lesen möchten.







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