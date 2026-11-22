Nicht alle zufrieden Landstrom an der Mosel – Bürgerinitiative skeptisch Ursula Bartz 22.11.2026, 12:00 Uhr

i Vor allem im Sommer gehören die Flusskreuzfahrtschiffe inzwischen zum alltäglichen Bild an der Mosel dazu. Das gefällt nicht jedem. TV/Ursula Bartz

Nach einer jahrelangen Hängepartie um die Genehmigungen ist die Landstromversorgung für Moselkreuzfahrtschiffe in Traben-Trarbach nun im Bau. Warum bleibt die Bürgerinitiative skeptisch?

Es ist eine Idylle, die sie in vollen Zügen (oder vielmehr Schiffen) genießen, die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe, die an der Mosel inzwischen zum alltäglichen Bild gehören. Für manche Anwohner aber werfen sie einen Schatten auf diese Idylle, versperren den freien Blick auf die Ufer ihrer Heimatstadt.







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