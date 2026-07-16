Hunsrückort plant Treffpunkt
Land fördert einen neuen Dorfplatz für Blankenrath
Staatssekretärin Vanessa Fischer (vorn, 2. von rechts) überreicht Blakenraths Ortsbürgermeister Jochen Hansen den Förderbescheid
Staatssekretärin Vanessa Fischer (vorn, 2. von rechts) überreicht Blakenraths Ortsbürgermeister Jochen Hansen den Förderbescheid: Mithilfe der Unterstützung kann der Dorfplatz im Ort erneuert werden.
Dieter Junker

Die Haushaltskassen der meisten rheinland-pfälzischen Kommunen sind klamm. Mithilfe von Landesförderungen sind einzelne Vorhaben aber umsetzbar, so wie etwa in Blankenrath. Das Hunsrückdorf soll einen neuen Dorf- als Begegnungsplatz bekommen. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Dorfplatz in Blankenrath soll neu gestaltet werden – und das kostet rund 430.000 Euro. Nun gibt es dafür eine satte Förderzusage vom Land: Vanessa Fischer, Staatssekretärin im Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, machte auf ihrer Kommunaltour Station im Hunsrückdorf und überreichte dem Ortschef eine Förderzusage in Höhe von 258.
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