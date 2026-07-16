Die Haushaltskassen der meisten rheinland-pfälzischen Kommunen sind klamm. Mithilfe von Landesförderungen sind einzelne Vorhaben aber umsetzbar, so wie etwa in Blankenrath. Das Hunsrückdorf soll einen neuen Dorf- als Begegnungsplatz bekommen.

Der Dorfplatz in Blankenrath soll neu gestaltet werden – und das kostet rund 430.000 Euro. Nun gibt es dafür eine satte Förderzusage vom Land: Vanessa Fischer, Staatssekretärin im Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur,

machte auf ihrer Kommunaltour Station im Hunsrückdorf und überreichte dem Ortschef eine Förderzusage in Höhe von 258.