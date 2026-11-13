„Weibsbilder“ in Roes Lästerschwestern teilen kräftig aus Thomas Esser 13.11.2026, 12:00 Uhr

i Anke Brausch und Claudia Thiel nehmen sich als „Weibsbilder“ auch gern selbst auf die Schippe. Das Publikum im ausverkauften Roeser Bürgerhaus ist begeistert. Thomas Esser

Bissiger Humor und jede Menge Selbstironie: Die „Weibsbilder“ Anke Brausch und Claudia Thiel amüsieren in Roes ihr Publikum – und lassen dabei weder Männer noch Frauen ungeschoren davonkommen.

Wenn Anke Brausch und Claudia Thiel als „Weibsbilder” auf der Bühne stehen, dann nehmen mit scharfer Zunge die Ansichten und Verhaltensweisen von Generationen und Geschlechtern aufs Korn. Eine humorvolle sowie mit liebevollem und bösem Charme gespickte Bühnenshow, in der die Protagonistinnen ihrem restlos begeisterten Publikum beim Lachen kaum eine Atempause gönnen.







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