L98 bei Kaisersesch: Anschlüsse an A48 früher frei
Für schätzungsweise 2,5 Millionen Euro wird die Fahrbahn der L98 bei Kaisersesch seit Mitte Mai saniert. Damit sind teils erhebliche Verkehrsbehinderungen verbunden. Zumindest teilweise wird es von Freitag an wieder erträglicher.
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Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer in der Region: Im Zuge der laufenden Fahrbahnsanierung der Landesstraße 98 bei Kaisersesch kann der 2. Bauabschnitt früher als geplant abgeschlossen werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit.