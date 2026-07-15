Flotte Fahrbahnsanierung L98 bei Kaisersesch: Anschlüsse an A48 früher frei 15.07.2026, 13:19 Uhr

i Baustelle an der Landesstraße 98 in Kaisersesch: Der zweite Bauabschnitt wird früher freigegeben als ursprünglich geplant. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz mit. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Für schätzungsweise 2,5 Millionen Euro wird die Fahrbahn der L98 bei Kaisersesch seit Mitte Mai saniert. Damit sind teils erhebliche Verkehrsbehinderungen verbunden. Zumindest teilweise wird es von Freitag an wieder erträglicher.

Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer in der Region: Im Zuge der laufenden Fahrbahnsanierung der Landesstraße 98 bei Kaisersesch kann der 2. Bauabschnitt früher als geplant abgeschlossen werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit.







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