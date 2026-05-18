Umleitung über Hontheim L103 bei Bad Bertrich wird für acht Monate gesperrt David Ditzer 18.05.2026, 16:00 Uhr

i An der L 103 zwischen Bad Bertrich und Alf-Fabrik soll ein neuer Radweg entstehen. In einem ersten Schritt will der LBM unter anderem die Fahrbahn zwischen Bad Bertrich und der Einmündung der K10 in Richtung Beuren erneuern. Monatelang soll die Strecke voll gesperrt werden. David Ditzer/Archiv

Schon im Frühjahr 2025 hatten vorbereitende Arbeiten zum Bau eines neuen Radwegs an der L103 zwischen Bad Bertrich und Alf-Fabrik begonnen. Bald geht es so richtig los. Eine monatelange Vollsperrung der Strecke ist die Folge.

Voraussichtlich für circa acht Monate muss die Landesstraße (L) 103 zwischen dem Kurort Bad Bertrich und Alf voll gesperrt werden, und zwar von Montag, 8. Juni, an. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Grund sind umfassende Erneuerungsarbeiten, die sich in einem ersten Schritt auf den Streckenabschnitt zwischen Bad Bertrich und der Einmündung der Kreisstraße (K) 10 beziehen.







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