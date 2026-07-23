Kurpark-Kiosk-Betreiber: „Bisher nur Miese gemacht“
Einen Kiosk mit Kaffee, Getränken und Eis wünschten sich Besucher des Kurparks auf dem Kueser Plateau. Vor einigen Wochen erfüllte sich das. Doch der Betreiber hat noch nichts verdient.
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Wer den neugestalteten Kurpark auf dem Kueser Plateau über den Haupteingang betritt, findet auf den ersten Metern einiges, was einen Familienausflug oder Spaziergang attraktiv macht: Spielplatz, Aussichtshügel, Teich, Nebelgarten, einen langen Holztisch mit Bänken und Platz für etwa 20 Menschen.