50 Jahre Geschichte Kult-Bäckerei Schmitt gegen alle Widerstände gerettetet Christoph Strouvelle 25.04.2026, 08:00 Uhr

i Erika Schmitt und Tochter Danny Petry freuen sich über das Firmenjubiläum der Bäckerei Schmitt aus Morbach-Gonzerath im Hunsrück. Christoph Strouvelle

Die Bäckerei Schmitt im Morbacher Ortsteil Gonzerath feiert 50. Geburtstag. Dabei stand gleich zu Beginn die Existenz auf dem Spiel. Warum und was den Betrieb bis heute auszeichnet.

Morbach-Gonzerath. Handwerklich hergestellte Brote und Teilchen aus der eigenen Bäckerei? Und das in einem relativ kleinen Ort? Das gibt es noch im rund 1200 Einwohner zählenden Dorf Gonzerath. Am 1. Mai wird es 50 Jahre her sein, dass die Familie Schmitt ihre Bäckerei an der Hauptstraße eröffnet hat.







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