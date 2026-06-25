Leben an der Mosel Kölner Ehepaar macht aus Ruine an der Mosel ein Zuhause 25.06.2026, 18:00 Uhr

i Gerd Kaspar und Christa Schulte, die in Köln leben, haben den ehemaligen Schlachtbetrieb am Kestener Moselufer, der baufällig war, renoviert, saniert und umgebaut. Petra Willems

Es begann als Idee, wurde zum Geschenk, ist nun ein Zuhause und bald eine Pop-up-Galerie: Ein Paar aus Köln hat einem ehemaligen Schlachtbetrieb in Kesten Leben eingehaucht.

Gerd Kaspar ist in seinem Leben viel herumgekommen. Geboren wurde er im französischen Fontainebleau, aufgewachsen ist er unter anderem in Luxemburg und Wittlich. Mittlerweile lebt er gemeinsam mit seiner Frau Christa Schulte in Köln, wo er 1985 hingezogen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen