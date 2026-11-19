Scheidungspapiere beantragt Kennfus will sich endgültig von Bad Bertrich trennen Dieter Junker 19.11.2026, 13:54 Uhr

i Der Ortsteil Kennfus möchte selbstständig werden. Einen entsprechenden Antrag hat der Gemeinderat von Bad Bertrich auf den Weg gebracht. Dieter Junker

Es ist schon länger ein Thema, nun sind die Scheidungspapiere auf den Weg gebracht: Die Mehrheit im Gemeinderat stimmt dem Antrag zur Trennung von Kennfus und Bad Bertrich zu. So geht es weiter.

Nun wird über eine Trennung verhandelt: Der Gemeinderat von Bad Bertrich hat einen Antrag auf Ausgliederung des Ortsteils Kennfus aus der Gemeinde bei der Kommunalaufsicht auf den Weg gebracht. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat mit den Stimmen der Kennfuser Ratsmitglieder.







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