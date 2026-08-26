Von der Mosel in die Welt Kardener „Tautropfen“ lindern Not dort, wo sie groß ist Dieter Junker 26.08.2026, 11:00 Uhr

i Rund um den „Kardener Dom“ feiert die Gruppe „Tautropfen“ am 27. September ihr Franziskus fest. Der Erlös soll helfen, die Not vieler Menschen in Äthiopien und Venezuela zu lindern. David Ditzer/Archiv

Das Franziskusfest der Gruppe „Tautropfen“ in Karden an der Mosel ist kein Fest wie jedes andere. Seit Jahrzehnten nutzen die Veranstalter die Erlöse, um Not leidenden Menschen in aller Welt zu helfen. So soll es Ende September wieder sein.

Bereits zum 34. Mal lädt die franziskanische Gruppe „Tautropfen“ für Ende September wieder zu ihrem Franziskusfest rund um die Stiftskirche in Karden ein. Und traditionell gibt es im Vorfeld dazu wieder einen Spendenaufruf zu einem karitativen Zweck der Missionszentrale der Franziskaner.







Artikel teilen

Artikel teilen