Das Franziskusfest der Gruppe „Tautropfen“ in Karden an der Mosel ist kein Fest wie jedes andere. Seit Jahrzehnten nutzen die Veranstalter die Erlöse, um Not leidenden Menschen in aller Welt zu helfen. So soll es Ende September wieder sein.
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Bereits zum 34. Mal lädt die franziskanische Gruppe „Tautropfen“ für Ende September wieder zu ihrem Franziskusfest rund um die Stiftskirche in Karden ein. Und traditionell gibt es im Vorfeld dazu wieder einen Spendenaufruf zu einem karitativen Zweck der Missionszentrale der Franziskaner.