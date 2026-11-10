Premiere für 26 junge Aktive Kaisersescher Nachwuchs zieht ins Märchenland Brigitte Meier 10.11.2026, 12:00 Uhr

i Hexen und Elfen sind nur einige der märchenhaften Wesen, die sich im neuen Jugendstück des Kaisersescher Theatervereins auf der Bühne tummeln. Brigitte Meier

26 Kinder und Jugendliche entführen das Publikum ins Märchenland: Das Kinder- und Jugendtheater Kaisersesch bringt ein neues Stück auf die Bühne. Erstmals übernimmt mit Lukas Baulig ein junger Regisseur die Inszenierung.

Hexen tanzen, Elfen träumen vor sich hin, Rotkäppchen und Schneewittchen suchen Großmutter und Frau Holle – und mittendrin durch diese geheimnisvolle Welt irren drei Schwestern, die beim Lesen eines alten Buchs wie von Zauberhand ins Märchenland entführt wurden.







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