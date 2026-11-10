26 Kinder und Jugendliche entführen das Publikum ins Märchenland: Das Kinder- und Jugendtheater Kaisersesch bringt ein neues Stück auf die Bühne. Erstmals übernimmt mit Lukas Baulig ein junger Regisseur die Inszenierung.
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Hexen tanzen, Elfen träumen vor sich hin, Rotkäppchen und Schneewittchen suchen Großmutter und Frau Holle – und mittendrin durch diese geheimnisvolle Welt irren drei Schwestern, die beim Lesen eines alten Buchs wie von Zauberhand ins Märchenland entführt wurden.