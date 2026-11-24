Nach Rücktrittswelle im August Kaifenheims Gemeinderat ist wieder vollzählig David Ditzer 24.11.2026, 11:00 Uhr

i Im August erfasste eine Rücktrittswelle den Gemeinderat von Kaifenheim. Doch jetzt hat der Rat seine gesetzlich vorgesehene Größe wieder erreicht - einfach war der Weg dahin nicht. David Ditzer

Der Kaifenheimer Gemeinderat hat vier neue Mitglieder. Nach einer Rücktrittswelle im August hat das Gremium nun seine Sollstärke wieder erreicht. Nur eine neue Ortsbürgermeisterin oder ein neuer Ortsbürgermeister fehlt noch.

Der Gemeinderat des Eifeldorfes Kaifenheim hat wieder seine gesetzlich vorgesehene Größe erreicht – nur eine neue Ortsbürgermeisterin oder ein neuer Ortsbürgermeister ist noch zu wählen. Das teilte die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch auf Anfrage unserer Redaktion mit.







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