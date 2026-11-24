Der Kaifenheimer Gemeinderat hat vier neue Mitglieder. Nach einer Rücktrittswelle im August hat das Gremium nun seine Sollstärke wieder erreicht. Nur eine neue Ortsbürgermeisterin oder ein neuer Ortsbürgermeister fehlt noch.
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Der Gemeinderat des Eifeldorfes Kaifenheim hat wieder seine gesetzlich vorgesehene Größe erreicht – nur eine neue Ortsbürgermeisterin oder ein neuer Ortsbürgermeister ist noch zu wählen. Das teilte die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch auf Anfrage unserer Redaktion mit.