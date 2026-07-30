Bald ist Premiere
„Jeff dich“ heißt das neue Festival in der Eifel
Sie (und weitere) stehen hinter dem neuen „Jeff dich“-Festival Ende August in Steiningen (von links): Tim Klütsch, Jens Höger, F
Sie (und weitere) stehen hinter dem neuen „Jeff dich“-Festival Ende August in Steiningen (von links): Tim Klütsch, Jens Höger, Frank Arenz, Jonas Jungen und Sören Reifferscheidt.
TV/Mario Hübner

Der Name ist Programm. Beim neuen „Jeff dich“-Festival Ende August in Steiningen wird klar Position bezogen: gegen Hass und Ausgrenzung, für ein Miteinander. Und für Punkrock.

Lesezeit 4 Minuten
J ust in dem Moment, als der Volksfreund mit den Machern des neuen „Jeff dich“-Festivals in Steiningen über das bislang schönste Erlebnis bei den Vorbereitungen sprechen möchte, meldet sich Jonas Jungen (23) zu Wort. Er hatte gerade noch einen Post zur Veranstaltung, die am letzten Augustwochenende ihre Premiere feiert, abgesetzt.
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