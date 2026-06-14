In Kelberg Jahrelang stand das alte Möbelhaus leer – bis jetzt 14.06.2026, 10:00 Uhr

Jahrzehntelang war das Möbelhaus Schmitt ein Magnet in Kelberg – bis es schloss. Nach Jahren des Leerstands kehrt nun wieder Leben ein. Wir haben uns umgeschaut.

Stand der Dinge? „Augenringe!“, sagt Lisa Momm lachend beim Treffen mit dem Volksfreund. Mit dem Ausdruck fasst die 35-Jährige selbstironisch ihren aktuellen Erschöpfungszustand zusammen. Denn sie ist es vor allem, die seit dem Erwerb des ehemaligen Global-Möbelhauses im Oktober 2023 dessen Umwandlung vorantreibt.







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