Jahrelang stand das alte Möbelhaus leer – bis jetzt
Jahrzehntelang war das Möbelhaus Schmitt ein Magnet in Kelberg – bis es schloss. Nach Jahren des Leerstands kehrt nun wieder Leben ein. Wir haben uns umgeschaut.
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Stand der Dinge? „Augenringe!“, sagt Lisa Momm lachend beim Treffen mit dem Volksfreund. Mit dem Ausdruck fasst die 35-Jährige selbstironisch ihren aktuellen Erschöpfungszustand zusammen. Denn sie ist es vor allem, die seit dem Erwerb des ehemaligen Global-Möbelhauses im Oktober 2023 dessen Umwandlung vorantreibt.