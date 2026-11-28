Aktivistin klagt an Ist Fütterungsverbot der Stadttauben Tierquälerei? Christian Moeris 28.11.2026, 12:00 Uhr

i Tauben sollen am Lieserufer nicht mehr gefüttert werden. dpa/Frank Rumpenhorst

Ist das Leben der Stadttauben in Wittlich in Gefahr? Eine Tierschutzaktivistin sorgt sich um das Wohl der Tiere, weil in der Stadt das Füttern verboten ist. Sie hat Ideen zur Unterbringung und Pflege der Tauben.

Geht es den Stadttauben in Wittlich schlecht? Die Wittlicher Tierschutzaktivistin Sarah Birol macht sich Sorgen um das Wohl der Tauben in der Stadt. Insbesondere kritisiert sie das vor Jahren im Rahmen der „Gefahrenabwehrverordnung“ vom Stadtrat beschlossene Verbot zum Füttern von Tieren im Bereich von öffentlichen Straßen und öffentlichen Anlagen sowie am Flussufer.







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