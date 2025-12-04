Was wird aus dem Diana-Bad? Investor hat Pläne mit Lost Place in Bad Bertrich Nina Legler 04.12.2025, 11:30 Uhr

i Das ehemalige Schwimmbad in Bad Bertrich ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Ein Investor möchte auf dem Grundstück bereits seit 2022 einen Wohnmobilpark bauen. Nina Legler

Das Waldfreibad Diana in Bad Bertrich liegt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt brach. 2022 kam Bewegung in die Sache, es fand sich ein Investor, der das ändern wollte. Was ist daraus geworden?

Leere Schwimmbecken, die mit Boos bewachsen sind, Graffiti, zerschlagene Fenster. All das erinnert an einen Lost Place – also einen vergessenen Ort. So sieht es im Diana-Bad in Bad Bertrich aus. Doch in Zukunft soll sich das ändern: Auf diesem Gelände sollen mehr als 31 Stellplätze für Wohnmobile entstehen.







