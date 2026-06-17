Bildungseinrichtung Düngenheim Inklusives Theaterstück greift 60 Jahre St. Martin auf 17.06.2026, 06:00 Uhr

i In der Turnhalle von St. Martin Düngenheim feiert am 20. Juni ein inklusives Theaterstück Premiere, das sich mit der 60-jährigen Geschichte der Bildungseinrichtung befasst. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die 60-jährige Geschichte der in der Eifel verwurzelten Bildungseinrichtung St. Martin Düngenheim thematisiert am nächsten Samstag ein Theaterstück. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung stehen gemeinsam auf der Bühne.

Unter dem Titel „Auf den Spuren von Adèle de Glaubitz“ feiert am Samstag, 20. Juni, um 15 Uhr ein inklusives Theaterstück in der Turnhalle der Förderschule St. Martin Düngenheim Premiere. An dem Stück wirken Bewohnerinnen und Bewohner von St. Martin unter der Leitung von Carlotta Träger mit.







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