Inklusives Theaterstück greift 60 Jahre St. Martin auf
Die 60-jährige Geschichte der in der Eifel verwurzelten Bildungseinrichtung St. Martin Düngenheim thematisiert am nächsten Samstag ein Theaterstück. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung stehen gemeinsam auf der Bühne.
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Unter dem Titel „Auf den Spuren von Adèle de Glaubitz“ feiert am Samstag, 20. Juni, um 15 Uhr ein inklusives Theaterstück in der Turnhalle der Förderschule St. Martin Düngenheim Premiere. An dem Stück wirken Bewohnerinnen und Bewohner von St. Martin unter der Leitung von Carlotta Träger mit.