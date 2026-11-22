Wo geht der Moselwein hin? Inder mögen einen schönen Mosel Thomas Brost 22.11.2026, 10:00 Uhr

i Das Lesegut aus dem 2026er-Herbst kann sich sehen lassen. Chris Marmann

Inder und Moselwein – das ist bisher eher eine ungewöhnliche Kombination gewesen. Aber Indien hat den Mosel entdeckt, wie die Moselweinwerbung berichtet. Gute Exportchancen sieht sie auch für China und osteuropäische Länder. Welche Rebsorten ziehen?

Höchsttemperaturen um die 41 Grad Celsius, in den Schiefersteillagen in der gleißenden Sonne mehr als 60 Grad – was verheißt dieser Extremsommer für den neuen Wein an Mosel, Saar und Ruwer? Überraschenderweise spricht Henning Seibert, Chef der Moselweinwerbung, jedoch „von der entspanntesten Traubenlese, die ich jemals erlebt habe.







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