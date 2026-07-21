Natur hat Vorrang Hier wird in der Vulkaneifel künftig Lava abgebaut Mario Hübner 21.07.2026, 11:00 Uhr

i Der Gesteinsabbau in der Vulkaneifel (wie hier in der Lavagrube bei Dockweiler) ist nach vielen Jahren der Diskussion und des Protests geregelt: In großen Bereichen der Vulkaneifel darf nicht mehr ungehemmt gegraben werden, gilt nicht mehr der absolute Vorrang der Abbaus von Lava und Basalt vor allen anderen Belangen wie Natur- und Landschaftsschutz. Mario Hübner

Nach 15 Jahren Planung, Protest und intensiver Diskussion steht fest, wo künftig in der Vulkaneifel Lava und Basalt abgebaut werden dürfen. Wo das ist und wo es künftig untersagt ist.

„Es ist erreicht! Der ,Grüne Schmetterling´ in der Vulkaneifel ist gerettet!!!“ Hocherfreut kommentiert Hartmut Schmidt aus Daun, der die zehn in Rheinland-Pfalz anerkannten Naturschutzvereinigungen in der Planungsgemeinschaft Trier (PGT) vertritt, den jüngsten Beschluss der Regionalversammlung der PGT.







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