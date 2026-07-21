Nach 15 Jahren Planung, Protest und intensiver Diskussion steht fest, wo künftig in der Vulkaneifel Lava und Basalt abgebaut werden dürfen. Wo das ist und wo es künftig untersagt ist.
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„Es ist erreicht! Der ,Grüne Schmetterling´ in der Vulkaneifel ist gerettet!!!“ Hocherfreut kommentiert Hartmut Schmidt aus Daun, der die zehn in Rheinland-Pfalz anerkannten Naturschutzvereinigungen in der Planungsgemeinschaft Trier (PGT) vertritt, den jüngsten Beschluss der Regionalversammlung der PGT.