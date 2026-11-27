Mit 77 steht Hermann Näckel noch am Backtisch und fertigt in Alflen handgemachte Weihnachtsklassiker. Warum der Altgeselle einfach immer weiter backt und welche Traditionen er bewahrt – diese Fragen beantwortet das Porträt unserer Redaktion.
Lesezeit 2 Minuten
Schon lange vor dem ersten Advent zieht ein unverkennbarer Duft durch die Backstube der Bäckerei Müsch in Alflen: geschmolzene Schokolade, geröstete Mandeln, feine Gewürze und frisch gebackener Teig. Mittendrin steht ein Mann, der eigentlich schon lange im Ruhestand ist, aber ohne das Backen einfach nicht sein kann: Hermann Näckel.