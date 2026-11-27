Weihnachtsbäckerei in Alflen Hermann Näckel (77) backt, was sonst keiner mehr kann Alfons Benz 27.11.2026, 10:50 Uhr

i Die Bäckerei Müsch in Alflen: Chefin Christine Müsch-Schroers und Altgeselle im Ruhestand Hermann Näckel. Alfons Benz

Mit 77 steht Hermann Näckel noch am Backtisch und fertigt in Alflen handgemachte Weihnachtsklassiker. Warum der Altgeselle einfach immer weiter backt und welche Traditionen er bewahrt – diese Fragen beantwortet das Porträt unserer Redaktion.

Schon lange vor dem ersten Advent zieht ein unverkennbarer Duft durch die Backstube der Bäckerei Müsch in Alflen: geschmolzene Schokolade, geröstete Mandeln, feine Gewürze und frisch gebackener Teig. Mittendrin steht ein Mann, der eigentlich schon lange im Ruhestand ist, aber ohne das Backen einfach nicht sein kann: Hermann Näckel.







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