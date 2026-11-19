Gute Nachrichten für das Eifeldorf Kaifenheim: Die Gemeindehalle steht fortan wieder uneingeschränkt für Veranstaltungen zur Verfügung. Zuvor hatte es technische Probleme gegeben, vor allem mit der Lüftung.
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Die Gemeindehalle in Kaifenheim kann vom Samstag, 21. November, an „ohne Einschränkungen“ für Theatervorstellungen genutzt werden. Etwaige Einschränkungen hatten im Raum gestanden, weil die Lüftungsanlage (RLT-Anlage) und die Sicherheitsbeleuchtung zeitweise nicht mehr den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung entsprachen.