Gute Kunde vor Theaterauftakt Gemeindehalle Kaifenheim wieder uneingeschränkt nutzbar David Ditzer 19.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Gemeindehalle in Kaifenheim ist für größere Veranstaltungen in dem Eifeldorf die Anlaufstelle schlechthin. Sie steht fortan wieder uneingeschräknkt zur Verfügung, nachdem es zeitweise Probleme mit Lüftung und Sicherheitsbeleuchtung gegeben hatte. David Ditzer/Archiv

Gute Nachrichten für das Eifeldorf Kaifenheim: Die Gemeindehalle steht fortan wieder uneingeschränkt für Veranstaltungen zur Verfügung. Zuvor hatte es technische Probleme gegeben, vor allem mit der Lüftung.

Die Gemeindehalle in Kaifenheim kann vom Samstag, 21. November, an „ohne Einschränkungen“ für Theatervorstellungen genutzt werden. Etwaige Einschränkungen hatten im Raum gestanden, weil die Lüftungsanlage (RLT-Anlage) und die Sicherheitsbeleuchtung zeitweise nicht mehr den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung entsprachen.







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