Unfall zwischen Zell & Bullay Fahrer landet bei Überholmanöver verletzt im Straßengraben Annika Wilhelm 24.11.2026, 17:11 Uhr

i Bei einem Unfall zwischen Zell und Kaimt wurde ein Fahrer verletzt. Er landete nach einem Überhol- und Ausweichmanöver im Straßengraben. Stefan Puchner/dpa

Erst will er überholen, dann muss er ausweichen: Ein Autofahrer landet zwischen Zell und Bullay in einem Straßengraben und ist verletzt. Allerdings weicht er nicht dem Gegenverkehr aus, sondern dem Fahrzeug, das er überholen will.

Auf der B53 hat es am frühen Dienstagnachmittag nach einem missglückten Überholmanöver, das in einem Ausweichmanöver endete, gekracht: Drei Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Zell kommend in Richtung Bullay. Ganz vorne war ein weißer Kipper-Lkw unterwegs, dahinter zwei Autos.







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