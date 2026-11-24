Erst will er überholen, dann muss er ausweichen: Ein Autofahrer landet zwischen Zell und Bullay in einem Straßengraben und ist verletzt. Allerdings weicht er nicht dem Gegenverkehr aus, sondern dem Fahrzeug, das er überholen will.
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Auf der B53 hat es am frühen Dienstagnachmittag nach einem missglückten Überholmanöver, das in einem Ausweichmanöver endete, gekracht: Drei Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Zell kommend in Richtung Bullay. Ganz vorne war ein weißer Kipper-Lkw unterwegs, dahinter zwei Autos.