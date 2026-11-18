Tourismus in der VG Cochem Es hagelt Kritik am neuen Gästeticket Ulrike Platten-Wirtz 18.11.2026, 13:00 Uhr

i In anderen Feriengebieten wie im Schwarzwald ist es längst eine Selbstverständlichkeit: Mit dem Gästeticket unterstützt man das touristische Angebot und kann kostenlos den ÖPNV in der Region nutzen. Symbolfoto Ulrike Platten-Wirtz. Ulrike Platten-Wirtz

Seit Jahren diskutiert man in der VG Cochem über die Einführung eines Gästetickets. Jetzt soll es endlich so weit sein. Doch es gibt harsche Kritik vonseiten der gastgebenden Betriebe.

Dass Gäste sich mit einem finanziellen Beitrag an der Pflege und dem Erhalt der touristischen Infrastruktur in ihrer Ferienregion beteiligen, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. In vielen Regionen gehört das längst zum Alltag. Im Ferienland Cochem hingegen tut man sich schwer mit der Einführung eines Gästetickets.







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