Seit Jahren diskutiert man in der VG Cochem über die Einführung eines Gästetickets. Jetzt soll es endlich so weit sein. Doch es gibt harsche Kritik vonseiten der gastgebenden Betriebe.
Lesezeit 3 Minuten
Dass Gäste sich mit einem finanziellen Beitrag an der Pflege und dem Erhalt der touristischen Infrastruktur in ihrer Ferienregion beteiligen, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. In vielen Regionen gehört das längst zum Alltag. Im Ferienland Cochem hingegen tut man sich schwer mit der Einführung eines Gästetickets.