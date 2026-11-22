Mauern, Ziegel, Kochtöpfe: Beim Straßenbau in Rivenich tauchen Reste einer alten Siedlung auf. Die Archäologen sprechen von einem Vicus an einer Fernstraße. Was es damit auf sich hat.
Lesezeit 3 Minuten
Viel Wind gab es bislang schon um die Sanierung der K48: zum einen wegen der langen Umleitung, zum anderen wegen des Tempos und der mutmaßlichen Dauer der Bauarbeiten. Mit einer Entdeckung, die Archäologen in einem Entwässerungsgraben der Straßenbaustelle machten, gibt es nun noch eine interessante Geschichte aus Rivenich zu erzählen.