Neu in Düngenheim Ein neuer Spielplatz für alle jungen Menschen Brigitte Meier 10.06.2026, 12:00 Uhr

Wenn viele mithelfen, ist auch ein größeres Projekt möglich, wie das Beispiel in Düngenheim zeigt. Dort ist im Bildungs- und Pflegeheim mithilfe einiger Sponsoren ein neuer Bewegungs- und Spielplatz entstanden.

Der zentrale Spielplatz auf dem Gelände des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin Düngenheim erhält derzeit ein ganz neues Gesicht. Unter anderem mithilfe der Spenden von insgesamt 32.000 Euro des Rotary Club Mayen und des Inner Wheel Club Mayen wird der Platz nach pädagogischen Vorgaben zu einem barrierefreien Begegnungsort für Bewegung und Spiel umgestaltet.







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