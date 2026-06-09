Besondere Wohnformen
Ein Leben zwischen Gemälden und ausgestopften Tieren
Diodora und Hans Sommer haben die Galerie Steib im Jahr 2018 von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz erworben.
Diodora und Hans Sommer haben die Galerie Steib im Jahr 2018 von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz erworben.
Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen im Landkreis Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Diodora und Hans Sommer haben sich zwischen Gemälden und Skurrilitäten in Cochem eingerichtet.

Lesezeit 2 Minuten
Eine steile Marmortreppe führt von der Moselstraße in Cochem hinauf in das Künstlerhaus, die Galerie Steib. Seit rund zehn Jahren sind Diodora und Hans Sommer in der Saison hier zu Hause, auch um das Haus der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und Kunstliebhaber durch die Räume zu führen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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