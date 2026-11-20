Vorbildkommune an Mosel Ehrenamt bringt viel: Moselkern erhält den „Spar-Euro“ David Ditzer 20.11.2026, 12:00 Uhr

i Josef Weckbecker, Ortsbürgermeister der Gemeinde Moselkern, nimmt in Mainz die Auszeichnung mit dem „Spar-Euro“ entgegen. An der Mosel spart ehrenamtliches Engagement viel Steuergeld ein. Rolf-Alexander Schmitz

Dass Ehrenamtler in Moselkern in den vergangenen Jahren verdammt viel bewegt haben, hat sich über die Dorfgrenzen hinaus herumgesprochen. Dadurch hat die Gemeinde viel Steuergeld gespart – so viel, dass sie in Mainz mit auf dem Siegerpodest stand.

Freude in Moselkern: Der Steuerzahlerbund, der Gemeinde- und Städtebund, der Städtetag und der Landkreistag in Rheinland-Pfalz haben der rund 600 Einwohner zählenden Moselgemeinde den „Spar-Euro“ verliehen. Der Preis geht an Kommunen, die vorbildlich Steuergeld eingespart haben.







Artikel teilen

Artikel teilen