Dass Ehrenamtler in Moselkern in den vergangenen Jahren verdammt viel bewegt haben, hat sich über die Dorfgrenzen hinaus herumgesprochen. Dadurch hat die Gemeinde viel Steuergeld gespart – so viel, dass sie in Mainz mit auf dem Siegerpodest stand.
Lesezeit 2 Minuten
Freude in Moselkern: Der Steuerzahlerbund, der Gemeinde- und Städtebund, der Städtetag und der Landkreistag in Rheinland-Pfalz haben der rund 600 Einwohner zählenden Moselgemeinde den „Spar-Euro“ verliehen. Der Preis geht an Kommunen, die vorbildlich Steuergeld eingespart haben.